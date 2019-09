L'Europe n'a reçu aucune proposition "réaliste" de Londres à ce jour

Boris Johnson s'est rendu ce lundi matin à Dublin pour y prendre la température du côté du chef du gouvernement irlandais Leo Varadkar. Ce dernier avait fait savoir dimanche qu'il ne s'attendait à aucune percée dans les discussions sur l'épineuse question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord et, plus particulièrement, sur le filet de sécurité censé empêcher le rétablissement de contrôles à la frontière (voir encadré ci-dessous).