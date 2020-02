L'Europe ne conclura pas avec Londres "à n'importe quel prix" (Michel Barnier)

Les Vingt-sept ont donné mandat à Michel Barnier pour négocier un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Les négociations commenceront lundi prochain dans un climat fortement dégradé entre Londres et Bruxelles.

Après la mise en oeuvre de l'accord de retrait du Royaume-Uni, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Brexit, la négociation de la relation future entre Londres et Bruxelles.

Début des négociations en mars

En contrepartie, les Européens exigent que Londres respecte les normes européennes en matière d'aides d'État, d'environnement, de droit du travail et de fiscalité. Cette exigence semble loin des préoccupations du Premier ministre britannique Boris Johnson. Les relations entre le Royaume-Uni et l'UE se sont dégradées depuis la conclusion de l'accord de retrait et l'entrée en vigueur du Brexit au 31 janvier dernier.