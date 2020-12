L’Europe propose des mesures d’urgence, Londres tique sur la pêche

La Commission européenne a proposé des mesures d’urgence pour le cas de plus en plus probable où un accord ne serait pas en vigueur au 1er janvier. L'une d'elles fait bondir Londres.

La Commission européenne cherche à tisser un filet de sécurité pour les pêcheurs européens et britanniques: une législation qui maintiendrait le statu quo sur leurs accès aux eaux respectives dans le cas où l’accord tant attendu sur la future relation ne serait pas scellé à temps pour entrer en vigueur au 1er janvier. En attendant l'accord et au plus tard jusqu'à la fin 2021, les Européens garantiraient aux Britanniques la continuité de leur accès aux eaux de l’Union. À condition bien sûr que le Royaume-Uni adopte une législation miroir, permettant aux Belges, Français ou Irlandais, de continuer de pêcher dans ses eaux très poissonneuses.

"Comme nous l'avons dit tout au long des négociations, à la fin de la période de transition, nous reprendrons le contrôle de nos eaux." Cabinet du Premier ministre britannique

Les premières réactions à Londres augurent une discussion difficile. "Comme nous l'avons dit tout au long des négociations, à la fin de la période de transition, nous reprendrons le contrôle de nos eaux", a réagi le porte-parole du Premier ministre Johnson. Londres n'acceptera pas de dispositions "qui sont incompatibles avec notre statut d'État côtier indépendant", a-t-il ajouté. Le problème, selon le député conservateur David Jones, c'est que les Européens "semblent vouloir accéder à nos poissons sans rien donner en retour".

De son côté, la Commission estime nécessaire de faciliter les procédures d’autorisation des chalutiers "afin de garantir la durabilité de la pêche et eu égard à l'importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés".

Mesures d’urgence

La proposition de règlement sur la pêche est un des volets d’un paquet de législations d’urgence qu’a proposé la Commission, jeudi. Sans accord, des questions centrales comme le commerce, mais aussi la coopération policière ou judiciaire seront automatiquement réglées par des conventions internationales et autres outils existants. Mais outre la question des droits de pêche, il n'existe pas de solution de replis pour l'aviation, et pour le transport routier la Conférence des ministres des transports (ECMT) est "clairement insuffisante", selon la Commission.

"Il n'y a pas de garantie que si, et quand, un accord est trouvé il pourrait entrer en vigueur à temps." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Les propositions de règlements qu'elle proposait jeudi prévoient notamment d'assurer "certains services aériens" pour six mois. Un règlement doit aussi garantir la reconnaissance de certificats de sécurité pour éviter l'immobilisation d'avions au sol. La Commission propose en outre de couvrir pour six mois la "connectivité routière de base", pour les marchandises et passagers. Dans chaque cas, les mesures combleraient le vide dans la période pendant laquelle il n'y aurait pas d'accord en application, et si les négociateurs venaient à conclure qu’il n'y a pas d'accord à trouver, elles prendraient fin "à l'issue d'une durée déterminée".

Tout en émettant des réserves sur le volet halieutique, le 10 Downing Street a fait savoir qu'il "regardera de près" l'offre de l'Union. Les équipes de Michel Barnier et David Frost ont repris la négociation sur la future relation, comme en avaient décidé Ursula von der Leyen et Boris Johnson lors d'un dîner de trois heures mercredi soir. La présidente de la Commission européenne annonce une décision pour ce dimanche, tout en soulignant que "il n'y a pas de garantie que si, et quand, un accord est trouvé il pourrait entrer en vigueur à temps".