L'UE exige des excuses de Londres

Les passes d’armes se multiplient entre l’UE et les Britanniques, alors qu’un Brexit dur est envisagé. Le Parlement européen réclame des excuses après le dérapage de Jeremy Hunt.

À huit mois du Brexit, la tension monte entre Bruxelles et Londres. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt (Tories), s’est fait remonter les bretelles , mardi au Parlement européen pour avoir comparé l’UE à l’ex-URSS. Un dérapage impardonnable pour les élus.

La veille, Jeremy Hunt s’en est pris aux Européens pour leur inflexibilité sur le Brexit. "Qu’est-il arrivé à la confiance et aux idéaux du rêve européen? L’UE était destinée à protéger la liberté. C’était l’Union soviétique qui empêchait les gens de partir" , a-t-il dit à la tribune du parti Conservateur. " M. Hunt, montrez-nous où sont les goulags? Y a-t-il des troupes européennes dans votre pays? Où est le système de la Stasi?" , a réagi le président du PPE, Manfred Weber, lui demandant des excuses.

"Jeremy Hunt se fait l’écho de l’extrême droite en confondant Union européenne et ex-URSS."

Le chef de file des libéraux, Guy Verhofstadt (ALDE), a, lui aussi, exigé des excuses du ministre britannique. "Dans le cas de M. Hunt, ce n’est pas bizarre. Il a déjà confondu la Chine et le Japon" , a ironisé l’ancien Premier ministre belge. "Jeremy Hunt se fait l’écho de l’extrême droite en confondant UE et ex-URSS", a regretté le coprésident des Verts Philippe Lamberts .

Il reste quinze jours aux négociateurs européens et britanniques pour conclure un accord sur les modalités du divorce, la date limite étant le sommet du 18 octobre. Si des progrès sont enregistrés, une réunion de la dernière chance serait envisageable le 18 novembre.

L’écueil du Brexit dur

Le sommet informel de Salzbourg ayant abouti à une impasse, la perspective d’un Brexit dur se fait de plus en plus jour. Avec des dommages conséquents pour les économies des deux zones. Plus de 25.000 postes seraient ainsi menacés en Belgique, selon une étude de l’Iweps.