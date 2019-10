L'accord sur le Brexit bute sur un gros obstacle

Le parti unioniste nord-irlandais DUP, qui fait partie de la coalition parlementaire du gouvernement conservateur britannique, a expliqué dans un communiqué s'opposer aux propositions de compromis sur le Brexit de Boris Johnson. "En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas soutenir ce qui est suggéré concernant les questions de douane et de consentement et il y a un manque de clarté sur la TVA", disent Arlene Foster et Nigel Dodd. "Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour tenter de parvenir à un accord raisonnable qui fonctionne pour l'Irlande du Nord et protège l'intégrité économique et constitutionnelle du Royaume-Uni", ajoutent-ils.