L'adoption du contrat de divorce d'abord, le report du Brexit ensuite

Le report du Brexit que demande Theresa May ne sera pas accordé avant que les députés britanniques aient adopté le contrat de divorce, estime le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Demander un report du Brexit en indiquant vouloir organiser un nouveau vote à la Chambre des Communes sur l'accord de retrait "dès que possible" ne suffit pas à ce que le Conseil s’exprime sur la question. C’est l’avis très clairement exprimé par le couple franco-allemand, mercredi, considérant que la lettre de Theresa May n'avait "encore résolu aucun problème". Le président du Conseil européen, Donald Tusk , a estimé de son côté qu’à la lumière de ses consultations avec les Vingt-Sept, un report du Brexit de courte durée "serait conditionné à un vote positif de l'accord de retrait à la chambre des Communes". Le cas échéant, la décision de déplacer la date du Brexit pourrait être prise par simple procédure écrite.

Theresa May a affirmé dans sa lettre envoyée plus tôt dans la journée son intention de ramener l'accord qu'elle a conclu avec l'UE sur la table de la Chambre des Communes après le Conseil européen, sans préciser quand. Elle a demandé avant cela que le Conseil européen approuve les documents interprétatifs paraphés par Jean-Claude Juncker – l’Accord de Strasbourg -, ce qui lui permettrait d'être en position de demander un nouveau vote des Communes. Cette formalité ne devrait pas poser de problème, a estimé Donald Tusk.

Les dirigeants de l'Union à Vingt-Sept se réunissent jeudi après-midi pour échanger sur le sujet - Theresa May pourrait s'exprimer devant eux avant leur réunion pour défendre sa demande.

Motto: préparer le no-deal

Alors que la Chambre des Communes a rejeté à deux reprises et à une écrasante majorité l'accord conclu par Theresa May, aucun scénario alternatif à un nouveau vote positif à court terme n’est envisagé qui permettrait d'éviter l’accident d’une sortie sans accord. Theresa May peut-elle encore faire passer l'accord avant la date couperet du 29 mars? "La seule autre question qui se pose c'est la préparation du no-deal", affirme un diplomate de haut rang. Qui ajoute qu’il faudra gérer cette situation "s'il n'y a pas d'accord positif la semaine prochaine".