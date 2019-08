L'économie britannique se contracte pour la première fois depuis 2012

De façon inattendue, le PIB du Royaume-Uni a baissé de 0,2% au second trimestre, au moment de l’enlisement du processus du Brexit et du départ de Theresa May.

Techniquement et officiellement, il ne s’agit pas d’une récession. Pas encore. Mais les derniers chiffres de l'Office national de la statistique (ONS) sonnent comme une alarme , d’autant plus qu’ils ne correspondent pas à ce qu’avaient anticipé les analystes.

Cette contraction n’est pas anodine puisqu’elle correspond à la période qui a suivi les votes négatifs sur l’accord de retrait, l’enlisement du processus du Brexit et le départ de Theresa May. Au premier trimestre, l’économie avait progressé de 0,5%.

La livre plonge

L’annonce de cette contraction a un peu plus fait plonger la livre sterling, à 1,081 euro en milieu de matinée. Il faut remonter à près de dix ans, durant la phase aigüe de la crise financière, pour voir la devise britannique ainsi accuser le coup. Six mois avant le référendum sur le Brexit, elle tutoyait les 1,45 euro.

Michael Gove évoque une fermeture des banques le 1er novembre

"Je ne sais pas du tout si c’est une bonne idée. Dites-moi si ce n’est pas le cas. Mais pourquoi pas un jour férié ?" Des propos tenus jeudi à Downing Street devant des chefs d’entreprises, et rapportés par The Times.

Michael Gove n’a pas eu le temps de préciser plus sa pensée. Un porte-parole de Downing Street a corrigé ces propos quelques plus tard: "Les tables rondes sont importantes pour permettre aux entreprises de suggérer et discuter des idées. Même si nous encourageons les échanges d’idées, un jour férié le 1er novembre ne fait pas partie de la politique gouvernementale et ne se produira pas."