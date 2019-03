L'étau se resserre encore sur Theresa May

Depuis son retour de Bruxelles, la Première ministre a échappé à de nouvelles tentatives des principaux membres du parti tory de lui faire quitter Downing Street. Elle ne parvient pas à reprendre l’initiative sur le processus du Brexit.

Après un nouveau duel remporté avec les principaux Brexiters durs du parti tory, dimanche dans sa résidence de Chequers, Theresa May a tenté de reprendre la main dans une adresse aux Communes. Elle a reconnu qu’elle n’avait pas encore suffisamment de soutiens pour pouvoir présenter une troisième fois son accord au Parlement. Dans la matinée, la leader du DUP nord-irlandais, Arlene Foster, avait de nouveau signifié son refus d’apporter son écot, absolument nécessaire à un vote favorable.

Le discours de May visait surtout à dissuader les parlementaires de prendre leur autonomie par rapport au gouvernement sur le processus du Brexit. Un amendement a été présenté dans ce sens par le conservateur Oliver Letwin en fin de soirée, et devait permettre aux Communes de prendre le contrôle à partir de mercredi, à 14h. Ce même amendement avait été rejeté de seulement deux voix il y a deux semaines.

Theresa May a averti les parlementaires des conséquences d’un tel vote sur l’équilibre du régime parlementaire, en estimant que cela "constituerait un précédent problématique, qui renverserait la balance de nos institutions démocratiques.

Quand nous avons essayé ce genre de choses dans le passé, cela n'a produit que des résultats contradictoires, ou aucun résultat."

Elle a aussi rappelé que le résultat des votes indicatifs issus de cette prise de contrôle "ne résoudrait que la moitié de l’équation" et pourrait être "non négociable avec l’Union européenne".

Pas de garantie de solution avant le 12 avril

Dans un rôle plus arbitral que jamais, et très inhabituel pour un occupant de Downing Street, Theresa May a assuré qu’elle ne pouvait pas engager le gouvernement à valider le résultat de l’un des votes délivrés par le Parlement, mais qu’il "s’engagerait de façon constructive dans le processus."

Ce discours a confirmé la mue progressive observée depuis quelques semaines, celle d’une Première ministre peu à peu dépossédée de toute son autorité et dont la fonction se résume à faciliter le processus du Brexit, ou plus précisément le processus de sortie de crise d’un Brexit impossible.

Même si un million d’europhiles ont défilé dans les rues de Londres samedi et qu’une pétition demandant l’abrogation du Brexit a recueilli cinq millions de signatures, un second référendum reste une solution au résultat hautement incertain, tout comme des élections générales, et c’est l’une des raisons pour lesquelles May s’évertue à bloquer les autres solutions que son accord.

Les deux semaines à venir diront si le Parlement est en mesure de réunir une majorité sur une autre de ces solutions demandées à cor et à cri depuis des semaines. Rien n’indique qu’il y parviendra, notamment en raison de l’opposition viscérale d’une partie des parlementaires tory à la participation britannique aux prochaines élections européennes, qui serait obligatoire en cas de toute autre solution que l’accord de May.

Deux semaines pour une improbable majorité

La prochaine échéance, vendredi 12 avril, va arriver très vite. Trop vite pour réussir ce qui n’a pas été possible en deux ans?

Plus le processus du Brexit avance, moins il offre de visibilité sur le futur du Royaume-Uni et de l’Union européenne. Certes, le spectre du 29 mars – date prévue depuis deux ans pour la sortie britannique de l’Union européenne – va disparaître d’ici vendredi, lorsque les parlementaires auront techniquement aligné la loi britannique sur la deadline fixée par l’Union européenne la semaine dernière. Mais la possibilité du Brexit sans accord sera uniquement repoussée, et restera techniquement possible si le Royaume-Uni ne revient pas vers Bruxelles avec un plan de sortie de crise (Brexit plus soft, second référendum, élections générales: l’important sera de ne pas venir les mains vides).

