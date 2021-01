La Belgique recevra 324 millions d'euros de la réserve Brexit

Un accord est en vue sur la répartition intra-européenne de la réserve de 5,4 milliards d'euros prévue par l'UE pour soutenir les États membres et les secteurs les plus touchés économiquement par le Brexit.

Quelle répartition?

La clé de répartition de la première tranche tient compte des flux commerciaux avec le Royaume-Uni et de leur part relative dans les économies nationales. Une correction est prévue pour les États les plus pauvres, ainsi qu'un double plafond: un État ne pourra capter à lui seul plus de 25% de la réserve ni plus de 190 euros par habitant.