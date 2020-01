La Bourse de Londres veut croire au "business as usual", mais…...

Si, l’an dernier, l’indice boursier de la bourse de Londres a globalement fait moins bien que les autres marchés européens et si le nombre d’introductions en bourse (IPO) a fondu (-56%), les actionnaires du London Stock Exchange Group n’ont guère eu de raisons de se plaindre. L’action du groupe boursier londonien a quasiment doublé de valeur en l’espace de douze mois. Il est vrai que la bourse dirigée depuis 2018 par l’Américain David Schwimmer , un ancien de Goldman Sachs, a dû repousser les avances du marché boursier de Hong Kong. Ceci dans un contexte politique troublé. Le Brexit bien sûr d’un côté, les manifestations dans les rues de Hong Kong contre le pouvoir en place et la crainte d’une mainmise chinoise sur le marché londonien, de l’autre.

On a dénombré 35 IPO à Londres en 2019 (-56% par rapport à 2018), le plus faible nombre depuis dix ans.

Après cet épisode hongkongais, et surtout après les vaines tentatives de fusion avec la Deutsche Börse , certains analystes voient toujours Londres comme une proie pour de grands groupes boursiers, comme l’IntercontinentalExchange (ICE) qui détient la bourse de New York. De quoi soutenir le cours du titre. Dans le cadre du Brexit, une des craintes de Londres est de voir les Européens lui appliquer le même sort qu’ils ont réservé à la bourse suisse l’an dernier.

Londres a de l'avance

Actions contre poissons

Certains s’attendent à une négociation serrée. Avec des concessions réciproques. Par exemple sur la question des chambres de compensation en valeurs financières (clearing houses). On évoque aussi un subtil donnant-donnant, en liant le sort des pêcheurs européens en eaux britanniques à celui des banquiers londoniens qui veulent continuer à négocier en Europe. Une histoire de trading entre des actions et des poissons en quelque sorte. Quoi de plus normal quand on parle de la City…