La Chambre avance sur un mécanisme de protection au Brexit

Chômage temporaire, crédit-temps et réduction collective du temps de travail seront possibles en cas de Brexit dur. C’est ce qui a été décidé ce mercredi en commission des Affaires sociales. Objectif? Protéger autant que faire se peut l’emploi en cas de choc.

Et pour cause, quelque 42.000 emplois sont aujourd’hui menacés en Belgique en cas de Brexit dur (Brexit sans accord), selon les chiffres établis par les services publics en charge de suivre le dossier.

Des mesures qui "ne seront d’application que pour une courte période", est-il clairement établi dans la proposition. En effet, l’objectif poursuivi ici est surtout de permettre aux entreprises d’absorber le premier choc – en principe le plus sévère – d’un Brexit sans accord, en conservant leurs employés alors qu’elles relancent en parallèle leurs activités, détaillent les auteurs issus non seulement des groupes de la coalition gouvernementale, à savoir le MR, le CD&V et l’Open Vld, mais aussi le cdH, qui cosigne le texte par la main de Catherine Fonck.