La City sortira-t-elle gagnante du Brexit?

Le projet d'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit emporte la place financière londonienne dans une valse d'interrogations. En effet, au-delà du 29 mars 2019, les acteurs financiers britanniques seront en Europe sur le même pied d'égalité qu'un homologue américain ou japonais.

Le Times avait déjà récemment levé un coin du voile sur l'avenir de la City et de son poids sur la finance européenne une fois le Brexit acté . À l'époque, l'information était démentie tant à Londres qu'à Bruxelles. Mais au final...

Le projet d'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la sortie de ce dernier de l'UE prévoit donc bel et bien de limiter les conditions d'accès du secteur financier britannique aux marchés de l'Union. Dès le 29 mars 2019, date officielle de la séparation, le secteur financier britannique aura accès au marché unique aux mêmes conditions que les marchés américain, japonais...

L'accord est fondé sur le système existant d'accès aux marchés financiers dit "système d'équivalence". Malgré les demandes insistantes, l'Union s'est refusée à accorder au Royaume-Uni des concessions importantes lui assurant un accès plus large.

Une Union dominatrice?

C'est qu'avec le Brexit, le centre financier londonien craint de voir Bruxelles lui imposer ses règles , reléguant la City au rang de vassal devant obéir sans broncher. En échange de cette équivalence, les firmes de la City devront s'aligner sur la réglementation européenne et satisfaire au partage des données.

Paul Tucker, numéro deux de la Banque d'Angleterre jusqu'en 2013, se veut rassurant. "La façon de gérer la politique européenne en matière de finance est de le faire au niveau international ", expliquait-il dans une récente conférence à la London School of Economics.

Il rappelle ainsi que quoi qu'en dise l'Europe, les régulations bancaires les plus importantes sont prises au niveau du comité de Bâle ou du Financial Stability Board. Elles sont ensuite appliquées dans les Etats-membres européens. Propos confirmés par le gouverneur de la Banque centrale de Suède et membre du comité de Bâle, Stefan Ingves. "Que le Royaume-Uni applique les règles que nous déterminons au comité de Bâle par le biais de l'Union européenne ou directement importe peu."