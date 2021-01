La Commission demande aux banques de réduire leur dépendance à la City

La commissaire en charge des services financiers demande au secteur de réduire son exposition aux chambres de compensation britanniques et d'augmenter les capacités sur le sol de l'UE.

"Le fait qu'une large part des contrats libellés en euros soient compensés hors de l'Union européenne est un point de vulnérabilité", a souligné mardi la commissaire européenne en charge des marchés financiers Mairead McGuinness, en référence à la sortie de la City de Londres du périmètre de l’UE. L'Irlandaise a envoyé lors d'une conférence de presse ce message clair au secteur: "Nous attendons des entités financières au sein de l'UE qu'elles réduisent leur exposition aux chambres de compensation britanniques, et les chambres de compensation au sein de l'UE doivent augmenter leurs capacités."

L’accord commercial entre l’UE et Londres ne couvre pas les services financiers, mais les deux parties se sont donné jusqu’au mois de mars pour conclure un mémorandum d'entente sur le sujet. Mairead McGuinness indique ne pas savoir où ces discussions pourront mener et souligne qu'elles ne sont pas facilitées par l'absence de communication claire de Londres sur ses intentions en matière de régulation financière. Les services financiers emploient environ 1 million de personnes dans la City, pour un chiffre d’affaires de plus de 132 milliards de livres sterling.