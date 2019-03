La course contre le no-deal est lancée au Royaume-Uni

Aujourd’hui, 30 mars 2019, après plus de quatre décennies de concubinage, les Britanniques devraient joyeusement être en train d’expérimenter leurs premières sensations de citoyens libérés de l’"enquiquinante" Union européenne. Et réciproquement.

Au lendemain du troisième rejet de l’accord de retrait (344 voix pour, 286 contre), le divorce est donc beaucoup plus complexe que prévu. Les parlementaires ne savent toujours pas ce qu’ils veulent vraiment. Ils savent uniquement ce qu’ils ne veulent pas: une rupture violente. Il leur reste onze jours pour trouver une manière de conciliation.

La mission de Theresa May consiste désormais à poser les termes du débat, à faire de la pédagogie.

Comme elle l’avait probablement anticipé, malgré son insistance à faire voter un impossible accord, Theresa May reste la grande ordonnatrice. Pas de démission pour le moment , malgré la furie des médias et des parlementaires.

Maintenant qu’elle a perdu toute autorité, sa mission consiste à poser les termes du débat, à fixer les enjeux, à définir les limites du possible, à faire de la pédagogie. C’est ce qu’elle a commencé à faire dès l’annonce du résultat: "Avec seulement quatorze jours [avant la sortie britannique de l’Union européenne], il n’y a pas assez de temps pour élaborer un deal, l’inscrire dans la législation et le ratifier, et en même temps la Chambre des communes a été claire sur le fait qu’elle ne permettrait pas une sortie sans accord. Nous devrons donc trouver une voie alternative."