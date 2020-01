La logistique et le transport pourraient profiter du Brexit

Les entreprises européennes, pour qui le Royaume-Uni reste un marché très attractif, se seraient volontiers passées du Brexit et des incertitudes qu’il entraîne. Le pronostic global oscille entre une stabilité des flux commerciaux, mâtinée de tracasseries administratives, et une baisse des exportations.

"Le commerce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sera immanquablement plus compliqué . Globalement, ce n’est pas le Brexit qui va créer de la valeur" , estime Jean-Christophe Dehalu, économiste à l’Union wallonne des entreprises (UWE).

L’agroalimentaire est un gros exportateur. La Grande-Bretagne rapporte aux entreprises du secteur des aliments et boissons 2,2 milliards d’euros de recettes d’exportations, soit 8,3% du total des exportations belges. Pour elles, l’enjeu, c’est d’éviter au maximum les incertitudes liées notamment aux formalités douanières, qui seront nettement plus lourdes.

"Certaines entreprises, notamment celles qui exportent en abondance des légumes et pommes de terre surgelés vers le Royaume Uni, sont déjà bien préparées, y compris pour les formalités douanières. On note aussi un surcroît de stockages de marchandises " , indique Nicholas Courant, porte-parole de la Fevia.

Food n’Joy, une PME familiale basée à Dottignies qui produit des fonds de tartelettes et des verrines d’apéritif, se sent prête à gérer le Brexit. "Nous exportons déjà vers l’Amérique du Nord, le Japon et le Moyen- Orient. Nous connaissons donc déjà très bien la gestion administrative du commerce avec les pays tiers", souligne son CEO, Arnaud Bonnel. Pas négligeable quand on sait que le Royaume-Uni, son troisième marché, lui rapporte 15% de ses revenus.