La nouvelle stratégie de Theresa May sur le gril

Theresa May demande ce mercredi l'aval des députés à sa nouvelle stratégie sur le Brexit, incluant un éventuel report de la date de sortie. Mais un report qui servirait à quoi?

Ce mercredi, la Première ministre britannique soumet au vote des députés une motion pour prolonger les pourparlers avec l'Union européenne . Theresa May leur propose aussi un mécanisme de report de la date du divorce en cas d'échec des discussions. C'est sa nouvelle stratégie, présentée mardi. Le vote est prévu à 20h.

Concrètement, la Chambre des communes va débattre d'une motion symbolique déposée par le gouvernement britannique indiquant quelle "prend note de la déclaration du 26 février de la Première ministre sur la sortie de l'UE et observe que les discussions entre le Royaume-Uni et l'UE se poursuivent". Des amendements d'initiative parlementaire pourraient également être débattus et votés en début de soirée. Ils ne seront pas contraignants, même si leur adoption pourrait exercer une pression politique sur Downing Street.