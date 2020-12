La place de l'anglais dans l'UE post-Brexit pose question

"Le Brexit a sans doute comme consé­quence que les autres pays de l’UE devront 'prendre en charge' le coût des tra­ductions et interprétations de et vers l’anglais."

Il faut savoir que l'anglais, suite au Brexit, sera la langue maternelle d’un pour cent seulement de la population de l’Union , mais restera une langue officielle et procédurale (de travail). Pour changer cela, il faudrait un vote à l'unanimité au Conseil, or il est inimaginable qu'un pays comme l'Irlande vote en défaveur du maintien de l'anglais, qui est une langue officielle du pays.

Le coût de l'anglais

Pour déterminer la contribution de chaque langue officielle dans le budget langues, les chercheurs se sont basés sur plusieurs indicateurs : les dépenses directes en traduction et interprétariat dans chaque langue, le degré de non-connaissance des langues procédurales (anglais, allemand et français) dans chaque pays membre et le PIB de ceux-ci. Un indice pondéré de ces trois indicateurs a été établi.

L'analyse publiée dans Regards Economiques montre que le coût de l'anglais s’élève à près d’un tiers de budget, soit 290 millions d’euros. "Le Brexit a sans doute comme consé­quence que les autres pays de l’UE devront 'prendre en charge' le coût des tra­ductions et interprétations de et vers l’anglais", épinglent les deux chercheurs, Victor Ginsburgh (ULB/UCL) et Juan Moreno-Ternero (Université de Séville, en Espagne). Ceux-ci relèvent quand même qu'il est "sans aucun doute efficace, aussi bien pour l’UE que pour le Royaume-Uni" de préserver la place actuelle de l'anglais. "Mais on peut se demander pourquoi il irait de soi que les Britanniques puissent profiter gratuitement de cette aubaine", s'interrogent-ils en guise de conclusion.