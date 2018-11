La tenue d'un vote de défiance contre Theresa May se précise

Après la folle journée de ce jeudi ponctuée par des démissions du gouvernement, une rébellion au parlement contre le projet d'accord présenté par la Première ministre Theresa May et un complot ourdi contre elle dans son propre camp, où va le Brexit? Voici les principaux scénarios envisageables d'ici le 29 mars 2019, date officielle du divorce entre l'UE et le Royaume-Uni:

>Theresa May poussée vers la sortie

Theresa May devra affronter un vote de confiance si au moins 48 députés de son Parti conservateur -15% du groupe tory au parlement- réclament une nouvelle direction. Plusieurs députés tories affirment que le compte est presque bon. Une majorité des 315 députés du parti devrait alors voter contre elle pour la renverser. La principale intéressée a promis de "se battre jusqu'au bout".

→ Si la cheffe du gouvernement est renversée, un nouveau dirigeant sera choisi par les députés de son parti, ce qui prendrait des semaines, voire des mois. Cela bousculerait l'agenda du Brexit sans compter qu'un nouveau Premier ministre pourrait vouloir rouvrir les négociations du Brexit avec Bruxelles.

→ Si la procédure de défiance échoue, Theresa May aura un an devant elle avant qu'un tel vote ne puisse être organisé. Une victoire renforcerait sa position et lui permettrait de faire avancer son projet d'accord de sortie de l'Union européenne à la date prévue du 29 mars 2019.

> Le parlement soutient le deal négocié par May

Les députés britanniques doivent commencer à étudier le projet d'accord de divorce début décembre, une fois que les dirigeants européens l'auront approuvé lors du sommet spécial du 25 novembre. Les Conservateurs détiennent 315 sièges sur 650. Theresa May aura donc besoin du soutien des 10 députés du petit parti unioniste irlandais DUP, mais sans doute aussi d'un certain nombre des 257 députés du Parti travailliste pour pallier les défections attendues dans son propre camp.

Le parlement européen devrait ensuite approuver l'accord début 2019 pour un départ en mars, suivi d'une période de transition jusqu'à fin 2020

> Le parlement rejette l'accord

Deux scénarios sont possibles:

→ soit les députés demandent à Theresa May de renégocier l'accord avec l'UE, une hypothèse que l'on refuse d'envisager côté européen mais qui n'est pas à exclure.

→ soit l'opposition travailliste dépose une motion de défiance contre le gouvernement et déclenche des élections anticipées. Il s'agirait des deuxièmes en deux ans puisque Theresa May.

> Un Brexit sans accord

Le parlement rejette le projet d'accord, ou bien un nouveau dirigeant refuse de discuter plus avant avec l'UE. Dans ce cas, le Brexit se fait sans accord de sortie. C'est le scénario catastrophe pour les milieux économiques et financiers britanniques. La rupture brutale, même si le gouvernement s'y est préparé, provoquant des embouteillages monstrueux aux abords des ports reliant au continent, privera les citoyens européens de leur statut privilégié et clouant potentiellement les avions au sol.

> Un second référendum

L'idée ne cesse de gagner du terrain mais Theresa May l'exclut catégoriquement. Une telle consultation verrait les Britanniques se prononcer sur le contenu de l'accord obtenu par Theresa May, voire poserait la question d'une annulation du Brexit. Mais l'arithmétique parlementaire et le temps limité représentent des obstacles de taille. Il faudrait qu'une majorité de députés soient d'accord. Or les conservateurs n'y sont dans l'ensemble pas favorables. Et l'idée ne fait pas non plus l'unanimité chez les travaillistes.