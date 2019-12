La voie est libre pour Boris Johnson

La victoire écrasante du parti tory garantit la validation de l’accord sur la sortie britannique de l’Union européenne d’ici le 31 janvier, et permet à Boris Johnson de faire le vide autour de lui pour plusieurs années.

Depuis des semaines, il ne faisait guère de doute que Boris Johnson serait toujours le Premier ministre en ce petit matin du 13 décembre 2019. Mais l’ampleur de la victoire – 358 sièges contre 201 pour le Labour, soit une majorité de 74 sièges – n’était pas envisagée dans les scénarios les plus optimistes.

Sa victoire est, de fait, la plus spectaculaire depuis les heures de gloire du thatchérisme. Au-delà de son caractère massif, c’est bien sa capacité à avoir affirmé haut et fort qu’il accomplirait le Brexit, et à y être parvenu, qui signe son entrée dans l’histoire.

La validation de l'accord du Brexit

En plus de ce chèque en blanc pour les cinq prochaines années, Boris Johnson va pouvoir accomplir d’ici six semaines l’acte britannique le plus important depuis plusieurs décennies: la validation de l’accord du Brexit. Peut-être est-ce avant tout pour cette raison qu’il a remporté cette élection: le risque de persistance du blocage du processus parlementaire et du Brexit était réel, et il est désormais clair que le peuple britannique était éreinté par cette aventure initiée il y a trois ans et demi.

A quelques minutes du résultat du sondage à la sortie des bureaux de vote, hier soir, les observateurs étaient convaincus qu’aucune conclusion ne devrait être tirée des premières estimations. “Les conservateurs doivent avoir une avance de 5 ou 6 points sur le Labour pour être sûr d’avoir une majorité effective", estimait Patrick Dunleavey, professeur de sciences politiques à la London School of Economics.

Le résultat le plus probable, établi à partir des résultats des sondages de la semaine écoulée, était de 340 sièges pour le parti conservateur contre 230 pour le parti travailliste. Une victoire du parti tory avec 320 sièges, contre 245 pour le Labour, allait aboutir à un hung parliament, et à des difficultés potentielles pour valider le Brexit. Les 368 sièges annoncés sur le coup de 22h ont été le fin mot de l’histoire, même si une correction à 358 sièges a été faite.

Risque existentiel pour le Labour

L’objectif de cette élection générale anticipée était de renforcer la majorité pour finaliser le Brexit, resté bloqué en seconde lecture au Parlement. Le résultat spectaculaire de ce cinquième scrutin majeur en moins de cinq ans peut être interprété au-delà de ce feu vert: il s’agissait bien d’un second référendum qui ne disait pas son nom. Et le doute, né le 24 juin 2016, suite à une campagne toxique où les mensonges avaient fortement influencé les électeurs, n’est plus permis: après quasiment un demi-siècle d’appartenance à l’Union européenne, les Britanniques ne veulent décidément plus en faire partie.

L’histoire retiendra que le pays est sorti beaucoup plus prospère, ouvert sur le monde qu’il ne l’était avant l’adhésion. Mais qu’il n’a, finalement, jamais voulu vraiment jouer le jeu, que ce soit celui de la monnaie unique, de Schengen ou du budget européen. Difficile de ne pas faire le lien, au moins symbolique, entre le rabais britannique obtenu par Margaret Thatcher et la robustesse commune des majorités conservatrices, partagée par celui qui semble aujourd’hui s’imposer comme son fils spirituel.

Plus que la quatrième défaite de suite du parti travailliste à une élection générale, cette déroute signe la fin de l’ère Corbyn, marquée par un retour à des recettes éculées du socialisme que Tony Blair avait su moderniser, une absence de courage politique, une opacité stratégique et des dérives antisémites chroniques.

La plaie est béante. Le fameux "mur rouge", constitué de ces bastions historiquement acquis au Labour, a volé en éclats. Blyth Valley était détenue par le Labour depuis 1950. Sedgefield depuis plus longtemps encore: 1935. Elle n’est autre que la circonscription dans laquelle s’imposait jadis Tony Blair, bien avant qu’il devienne Premier ministre.

Le malaise est profond

Une électrice tory m'a dit qu'elle ne faisait pas confiance à Johnson, mais qu’elle aimait l’homme. Je pense que cette réponse permet de comprendre une partie de la vérité de ce scrutin Tony Travers doyen associé de la London School of Economics

Cette défaite sèche dépasse le cadre d’une élection générale: pour beaucoup d’électeurs traditionnels de gauche, l’avenir du Labour compte désormais moins que la sortie britannique de l’Union européenne. Cela signifie aussi que l’avenir du Labour compte désormais moins que beaucoup d’autres priorités. L’appartenance à l’UE était un problème. Mais le malaise est évidemment beaucoup plus profond. Jamais le parti travailliste n’a subi une telle déroute depuis la Seconde Guerre mondiale…

Un destin comparable au Parti socialiste français semble être cousu de fil blanc, à moins d’une révolution idéologique que personne, au sein de l’appareil corbyniste, ne semble pour l’instant en mesure d’incarner. Jeremy Corbyn a confirmé dès le milieu de la nuit qu’il ne mènerait plus le parti travailliste à un autre scrutin, sans donner plus de précision sur son calendrier de sortie.