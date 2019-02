Le Brexit au point mort

économie

Une croissance au plus bas depuis 2012

La croissance du PIB britannique a nettement ralenti en 2018, à 1,4%, selon la première estimation de l’ONS (Office for National Statistics). Les chiffres sont moins bons que prévu au quatrième trimestre (seulement +0,2%). La croissance était déjà molle en 2016, année du référendum, et en 2017 (1,8%). Elle atteignait de 2 à 3% entre 2013 et 2015. Le ralentissement de l’économie est essentiellement lié à la baisse de la production manufacturière et à la crise de l’industrie automobile. L’effondrement de la livre sterling par rapport au dollar et à l’euro, depuis près de trois ans, n’a guère eu d’effet sur les commandes, et a renforcé les coûts d’importation et de production.

Les économistes prévoient une nouvelle décélération en 2019 en raison des incertitudes sur le Brexit, qui devraient durer plusieurs mois encore. Ils sont toutefois divisés sur l’impact réel de la perspective de sortie de l’Union européenne, cette morosité économique n’étant pas réservée au Royaume-Uni.

Les pays de l’eurozone enregistrent, eux aussi, une croissance relativement faible (+1,8% en moyenne en 2018 selon une première estimation de Morgan Stanley). L’Allemagne, la France et la Belgique se situent ainsi sur la même ligne de crête que le Royaume-Uni, alors que l’Italie est au bord de la récession.

Le ministre des Finances Philip Hammond, qui a voté pour le maintien dans l’UE en 2016, estime qu’il ne fait "aucun doute que l’économie du Royaume-Uni est ralentie par l’incertitude créée par le processus du Brexit. Plus nous résoudrons cela rapidement, mieux cela sera, car cela nous permettra d’accélérer le retour d’une croissance robuste."