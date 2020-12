Le Brexit devrait frapper les exportations belges plus durement qu’attendu

En cas de no deal dans les négociations sur le Brexit, le choc des tarifs douaniers sur les échanges commerciaux belgo-britanniques devrait être plus violent que prévu.

Le secteur alimentaire impacté

En plus de ces taux élevés, le secteur alimentaire sera confronté à de nouvelles barrières comme des contrôles sanitaires , de nouvelles exigences en matière d’étiquetage et de longues files d’attente à la frontière. Les produits alimentaires étant rapidement périmés, ces retards aux frontières pourraient faire monter la facture.

Sans accord commercial, l’Union européenne devrait également appliquer les taux les plus élevés aux importations britanniques . Ces droits d’importation pourraient atteindre 633 millions d’euros. Là encore, les deux tiers concernent les voitures et les produits alimentaires.

Si l’on inclut le transit – comme les exportations allemandes vers Londres via le port d’Anvers –, les chiffres seront plus élevés. Dans ce cas, des droits de douane de l’ordre de 1,8 milliard d’euros devront être payés sur tout ce qui quitte les ports flamands en direction du Royaume-Uni. Dans l’autre sens, l’UE devrait percevoir des droits de 855 millions d’euros sur les produits britanniques importés.

Peu de chance d'un accord

Les chances de conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni d'ici le 31 décembre sont extrêmement minces et s’amenuisent de jour en jour. En cas d’accord avant la fin de l’année, ce dernier devra encore obtenir le feu vert du Parlement européen et de la Chambre des Communes.

Les négociations post Brexit sont toujours en cours. Le volet douanier a été réglé: en cas d’accord, la plupart des droits de douane resteront à 0%. Les pierres d’achoppement des négociations concernent trois autres domaines: les eaux dans lesquelles les pêcheurs européens et britanniques seront autorisés à pêcher, la souveraineté du Royaume-Uni par rapport aux règles sociales et environnementales imposées par l’UE et le rôle des tribunaux britanniques, de la Cour européenne de Justice et des tribunaux d’arbitrage dans le contrôle de la bonne application de l’accord. Sans accord sur ces trois points, il n’y aura un accord sur rien.