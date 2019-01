Le Brexit est en péril, prévient Theresa May avant le vote sur l'accord

Theresa May se dit toujours déterminée à voir son pays sortir de l'UE le 29 mars à minuit. Mais la Première ministre a prévenu que le Royaume-Uni pourrait devoir renoncer au Brexit si le parlement britannique rejette ce mardi le texte négocié avec l'Europe.

A un jour du vote au Parlement britannique sur le Brexit, l'ultime étape avant le divorce avec l'UE, Theresa May a reçu du "soutien" de la part des Européens. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président du Conseil européen, Donald Tusk, ont réaffirmé dans une lettre leurs engagements, comme de ne pas avoir à activer la clause de sauvegarde ("backstop") sur la frontière irlandaise. Pour rappel, cette option de dernier recours, décriée par les Brexiters, doit éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord si aucune solution alternative n'était trouvée à l'issue d'une période de transition.

"Certains à Westminster voudraient repousser voire même arrêter le Brexit et ils utiliseront tous les moyens pour y parvenir." Theresa May

Les deux présidents européens n'ont toutefois pas manqué de rappeler à Theresa May qu'ils n'étaient pas "en position d'accepter quoi que ce soit qui modifie ou est contradictoire avec l'Accord de sortie". En d'autres termes, l'Europe ne touchera plus au texte négocié avec les Britanniques et qui prévoit une sortie de l'Union européenne le 29 mars prochain. C'est sur ce texte que les parlementaires britanniques se positionnent ce mardi soir. Si le texte est recalé, le Royaume-Uni risque de quitter l'UE sans accord le 29 mars, un scénario redouté par les milieux économiques. Autre option en cas de rejet par les parlementaires, et c'est Theresa May qui le dit: "ne pas quitter du tout le bloc européen".

"D'importantes perturbations à court terme" en cas de "no deal"

Vue en plein écran Les partisans du maintien au sein de l'UE en nombre devant le parlement britannique. ©AFP

Dans un discours prononcé à l'occasion d'une visite dans une usine chinoise à Stoke-on-Trent, ville résolument pro-Brexit du centre de l'Angleterre, Theresa May s'est félicitée des "garanties" apportées par l'Europe, tout en reconnaissant qu'elles ne vont "pas assez loin" pour les parlementaires les plus récalcitrants.

En cas de rejet de l'accord par les députés, l'issue la plus probable serait "une paralysie du Parlement qui conduirait à un abandon du Brexit", a mis en garde la Première ministre. "Certains à Westminster voudraient repousser voire même arrêter le Brexit et ils utiliseront tous les moyens pour y parvenir", a-t-elle déclaré dans son discours. Evoquant l'autre hypothèse, celle d'une sortie de l'UE sans accord ("no deal"), elle a prévenu que cela entraînerait "d'importantes perturbations à court terme" et jugé que le meilleur moyen d'éviter un tel risque était de "voter en faveur de mon accord".