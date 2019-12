Le Brexit fait son grand retour au Parlement britannique

Exactement deux mois après le pétard mouillé du vote solennel manqué du 19 octobre, les députés vont relancer le processus de ratification du Brexit ce vendredi. Et se fier aveuglément à Boris Johnson jusqu’au 31 décembre 2020…

Deux mois après le précédent Discours de la Reine, le gouvernement a au moins eu l’élégance d’alléger le protocole au moment d’inviter de nouveau Elizabeth II, 93 ans, à ouvrir une nouvelle session parlementaire, une semaine après un scrutin triomphalement remporté par les tories. Pas de grand manteau d’hermine, pas de calèche, et encore moins de surprises dans un discours reprenant l’essentiel des éléments de celui du mois d’octobre.

La validation du Brexit n’est désormais que l’affaire de quelques heures, et sera quasiment officielle après le vote des députés, vendredi après-midi, en attendant l’assentiment royal en début d’année prochaine, puis la sortie effective le 31 janvier au soir.

Le vote du Brexit est emballé pour Noël. Boris Johnson Premier ministre britannique

La monarque ne sait que trop que cette sortie britannique risquera fortement de déclencher par ricochet l’indépendance de l’Écosse, où elle passe l’essentiel de ses vacances depuis des décennies. Elle sait aussi que cet accord du Brexit modifie substantiellement les relations de l’Irlande du Nord avec le Royaume-Uni. Elle n’a probablement pas cru Boris Johnson, quelques minutes après son discours, lorsqu’il a répondu ceci à une question malicieuse sur un futur pont entre l’Écosse et l’Irlande du Nord: "Tout ce que je peux dire, c’est que c’est une idée très intéressante. Je vous conseille d’étudier cette possibilité, de voir l’espace entre ces deux îles, car ce qui a été dit à ce sujet n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd." Une question posée par le député Ian Paisley Jr, fils de la principale figure unioniste des cinquante dernières années, et qui ressemblait surtout à une bouteille jetée à la mer, avec l’espoir de maintenir un lien voué à se déliter.

Les députés pieds et poings liés

L’apparence de clarté consécutive à la nette victoire de Johnson n’a pas longtemps ébloui les investisseurs, refroidis par le retour du spectre du no deal. La loi qui sera soumise au vote ce vendredi prévoit "l’interdiction pour le gouvernement d’étendre la période de transition au-delà du 31 décembre 2020". Concrètement, cette mesure, si elle est docilement votée, signifiera que la majeure partie des initiatives et résistances parlementaires de l’année écoulée pour empêcher un no deal sont réduites à néant, même si un "Brexit sans accord commercial" ne sera pas tout à fait similaire à ce qu’aurait été un "Brexit sans accord de retrait".

De façon extraordinaire, le Parlement semble résigné à se soumettre à cette injonction. Celle-ci est pourtant beaucoup plus dangereuse que la suspension du Parlement, décidée par ce même Johnson en septembre dernier, et qui avait provoqué une révolte spectaculaire des députés, y compris dans le camp tory. Johnson avait justifié cette volonté de suspendre le Parlement – qui œuvrait alors pour éviter un no deal – par la nécessité de présenter un front uni face aux négociateurs européens.

Il abordera 2020 – et au-delà la décennie à venir – en position de force. Dans son discours prévu en fin de matinée, avant la relance du processus de ratification, Boris Johnson dira que "l’année prochaine sera une grande année pour notre pays, l’année où nous allons accomplir le Brexit, élever le financement du NHS, investir dans de nouvelles infrastructures et accroître les opportunités et la prospérité à travers notre grande nation."