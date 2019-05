Le Labour se positionne sur un second référendum

Les élections européennes ont mis en évidence le danger majeur qui plane sur le parti travailliste : le score du parti centriste LibDem (20,3%), très pro-européen, qui a récupéré 37% d’électeurs travaillistes des élections générales de 2017, et la poussée des écologistes (12,1%) ont pris en tenaille le parti travailliste (14,1%). Celui-ci n’incarne désormais rien d’autre qu’un socialisme à la britannique, très ambigu sur le Brexit, dépassé sur les questions écologiques, et ce dans un pays qui n’a jamais compté aussi peu de chômeurs (3,8%).

Meilleur score

Celui-ci a déjà indiqué son soutien à un second référendum pour valider tout accord sur le Brexit. Les principales personnalités du Labour, y compris ses proches soutiens, l’appellent à aller plus loin et à demander un second référendum tout court. Certains continuent de résister. Le président du Labour Ian Lavery, allié de Corbyn, a ainsi qualifié les partisans d’un second référendum "d’intellectuels de gauche", qui ne comprennent pas ceux qu’il a appelés les "gens ordinaires".