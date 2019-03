Le Parlement britannique exclut un nouveau référendum sur le Brexit

L'amendement H, qui demandait au gouvernement britannique de reporter le Brexit suffisamment longtemps pour pouvoir organiser un second référendum, a été largement rejeté par les députés. Les parlementaires doivent encore se prononcer sur trois autres amendements en cours de soirée et la motion du gouvernement May demandant un report au-delà du 29 mars de la rupture avec l'UE.