Le Parlement britannique prêt à rejeter l'accord avec l'UE

> Les forces en présence

Le Parti conservateur de Theresa May compte 317 députés. Les dix élus du DUP, le parti unioniste nord-irlandais, soutiennent le gouvernement depuis les élections anticipées de juin 2017. Mais ils sont hostile à l'accord, comme une large partie des élus tories. Le vote était initialement prévu le 11 décembre mais, constatant l'absence de majorité en faveur de l'accord de retrait, May avait décidé in extremis de le reporter au-delà des fêtes de Noël et du Nouvel an. En un mois, la situation ne semble cependant pas avoir évolué et un rejet apparaît dès lors comme l'issue la plus probable de ce vote crucial.