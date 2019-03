Le Parlement britannique rejette encore l'accord sur le Brexit

A 17 jours de la date prévue pour le Brexit, les députés britanniques ont rejeté par 391 voix contre 242 l'accord négocié par Theresa May, et cela malgré les dernières retouches obtenues ce lundi par la cheffe du gouvernement. Ce vote est un cinglant désaveu pour la Première ministre qui a négocié le texte du divorce, près de 600 pages, pendant de longs mois. Ce vote pose aussi la question de la survie de Theresa May à la tête de l'exécutif. Une réunion de crise se tiendra en soirée entre plusieurs membres du gouvernement et l'entourage de Theresa May exclut à ce stade une démission de la Première ministre.