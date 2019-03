Le Parlement européen appelle à "consulter le peuple britannique"

Lors d'un débat à Strasbourg, une majorité de députés européens, les Ecossais en tête, ont appelé le parlement britannique à sortir de l'impasse en repoussant la date du Brexit et en écoutant la voix du peuple britannique.

A quelques heures d'une nouvelle salve de votes du Parlement britannique , une majorité de députés européens, réunis à Strasbourg, ont appelé ce mercredi les élus britanniques à prendre une décision claire et à écouter la voix du peuple afin de sortir de l'impasse.

Les socialistes, les écologistes et les eurodéputés écossais ont invité le Royaume-Uni à organiser un second référendum sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE.

Vous ne pouvez pas trahir les six millions de personnes qui ont signé la pétition demandant la révocation de l'article 50. Un million de personnes qui ont défilé pour un vote populaire.

"Le 12 avril est la date butoir avant le grand saut de la falaise ", a averti Donald Tusk, invitant le Parlement britannique à être ouvert à une extension longue de l'échéance du Brexit . "Vous ne pouvez pas trahir les six millions de personnes qui ont signé la pétition demandant la révocation de l'article 50. Un million de personnes qui ont défilé pour un vote populaire".

"Le Brexit va nous rendre fous"

Plusieurs élus du PPE, la plus importante famille politique européenne, ont abondé dans son sens. "Le Brexit va nous rendre fous", a regretté l'eurodéputé écossais Sean Kelly (PPE), "une extension longue est tout à fait justifiée".

Pour un second référendum

L'Allemand Udo Bullmann (S&D), le président du groupe socialiste, a appelé les Britanniques à organiser un second référendum . "Consultez le peuple britannique! Demandez au peuple. Oui, je suis sûr que vous en avez peur. Peur de ce qui va se passer", a-t-il dit, avant de s'adresser aux Brexiters. "Reprenez le contrôle de vos mensonges. Excusez-vous pour ce que vous avez fait au peuple britannique! "

"C'est un jour triste, le Brexit est une véritable tragédie", renchérit l'Ecossais Alyn Smith (Verts), "tous les partis écossais sont d'accord pour rejeter le Brexit", ajoute-t-il, "si l'Union européenne n'avait pas existé il faudrait l'inventer et l'Ecosse en ferait partie. Si nous devons nous quitter, je vous demande de laisser une lumière allumée pour que nous retrouvions notre chemin".

L'ancien Premier ministre belge s'est attaqué au leader d'extrême droite Nigel Farage (Ukip), député européen et un des pères du Brexit. "Vous êtes ici, à Strasbourg, alors que votre peuple marche, bravant la pluie, pour faire entendre sa voix", a-t-il lâché.

"Voulez-vous que je reste ici?" (Farage)

Nigel Farage s'en est pris à la Première ministre britannique. "May n'a pas le courage ni la vision de nous faire sortir de l'Union européenne. Cela ne se produira pas le 29 mars, et c'est une trahison", a-t-il dit. "L'accord sur le Brexit est la version moderne du traité de Versailles". Il a rejeté l'idée que le Royaume-Uni participe aux élections. "Voulez-vous que je reste ici? Non. Le Brexit va de toute façon se produire".