Le Royaume-Uni est condamné à une croissance molle et toxique

Le National institute of economic and social research (NIESR), le plus ancien institut de recherche économique britannique, dresse un tableau effrayant de l’éventuelle arrivée au pouvoir du parti corbyniste. "Les programmes fiscaux et de dépenses du Labour peuvent réduire la taille du secteur privé de 1,3% du PIB, les exportations peuvent chuter de 1,3% et la consommation chuter de 1%, avec une hausse des dépenses de l’État de 4,5%. Tout cela sans tenir compte des projets de nationalisations, qui réaffecteraient encore davantage une demande du secteur privé vers le secteur public", décrit l’institut.