Le calendrier du Brexit divise Européens et Britanniques

La dernière visite officielle de la présidence de la Commission européenne à Downing Street remontait à mars 2017. La réception de Jean-Claude Juncker par Theresa May avait marqué le début de l’inflexion britannique, qui allait être matérialisée dix-huit mois plus tard par un premier accord de retrait jugé trop doux par les "véritables" Brexiters.

Sans surprise, la présidente de la Commission européenne a rappelé son scepticisme sur le timing souhaité par Boris Johnson. Avant même de rencontrer le Premier ministre britannique, elle a indiqué que la conclusion de négociations commerciales était "impossible" d’ici le 31 décembre. Alors que Boris Johnson a confirmé sa volonté de signer un accord commercial comparable à celui conclu entre l’Union européenne et le Canada, von der Leyen a indiqué son espoir de voir la future relation commerciale être basée sur une logique de "zéro tarif, zéro quota, zéro dumping", mais que le Royaume-Uni aurait tort de croire pouvoir préserver la libre circulation des capitaux et des services sans libre circulation des personnes.

Johnson, fin stratège

Johnson n’a aucune raison de changer une stratégie en deux temps, qui a si bien fonctionné: D’abord confirmer une deadline (celle du 31 décembre de 2020) et affirmer haut et fort – en l’inscrivant dans une loi – qu’elle sera respectée. Et ensuite attendre le plus longtemps possible pour faire monter la pression et accélérer au tout dernier moment.