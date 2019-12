Le commerce, grande inconnue post-Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l'Union devrait être actée avant le 31 janvier prochain. De difficiles négociations commerciales s'ouvriront alors entre Londres et Bruxelles.

Le couperet est tombé jeudi soir : les Britanniques ont plébiscité Boris Johnson et les Tories. Ce triomphe devrait permettre au Premier ministre d’enfin mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, un processus lancinant amorcé il y a plus de trois ans, ce qui constituait sa principale promesse de campagne.

Selon toutes vraisemblances, le nouvel accord de sortie conclu entre Londres et Bruxelles le 17 octobre dernier devrait être approuvé d’ici le 31 janvier par la Chambre des communes. Boris Johnson aura alors jusqu’au 31 décembre 2020 pour nouer un accord commercial avec les Vingt-Sept.

Un délai qui semble très optimiste pour nombre d’observateurs, ainsi que pour Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union. Cette crainte est également partagée par la Fédération des entreprises de Belgique. D’ici là, les règles européennes actuelles continueront de s’appliquer au Royaume-Uni.

Incertitude complète

Le contenu de ce nouveau traité dépendra dans une certaine mesure de la dynamique interne au sein du parti conservateur. Mais étant donné que Boris Johnson s’était prononcé en faveur d’une sortie ordonnée et d’un accord de libre-échange avec l’Union, il devrait profiter de sa large assise parlementaire pour marginaliser les hard brexiters de l’European Research Group.

42.000 Emploi Quelque 42.000 emplois seraient menacés par un Brexit "dur" selon une étude de la KULeuven.

De la future relation commerciale entre l’Union et le Royaume-Uni dépendront les conséquences économiques du Brexit. "Nous n’en savons pas plus aujourd’hui qu’hier soir", commente Eric Dor, directeur des études économiques à l’Iéseg (école de commerce de Lille).

Si la Grande-Bretagne décidait d’intégrer l’Espace économique européen, au même titre que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, "l’essentiel des relations commerciales serait préservé et les dégâts minimes", explique Eric Dor.

Dans le cas où Londres et les Vingt-Sept ne parviendraient à aucun accord commercial, les relations entre le Royaume-Uni et le continent seraient alors dictées par les règles de l’Organisation mondiale du commerce. "Ce serait le scénario le plus dommageable pour les pays les plus exposés, parmi lesquels figure la Belgique", indique Eric Dor.

La Belgique particulièrement exposée

Selon les chiffres de l’Agence du commerce extérieur, la Belgique constitue le sixième partenaire commercial du Royaume-Uni en termes d’importations. Dans l'autre sens, en 2017, 8,4% des exportations totales belges de marchandises étaient destinées au Royaume-Uni, soit la part la plus importante dans l’Union après l’Irlande (13,4%) et les Pays-Bas (8,8%).

En Belgique, c’est essentiellement la Flandre qui risque gros. Elle est particulièrement exposée via le trafic des marchandises qui transitent par les ports d’Anvers et Zeebruges.

Selon une étude réalisée par Hylke Vandenbussche, professeure à la KULeuven, un Brexit "dur" pourrait coûter jusqu’à 42.000 emplois et 2,4% de croissance à la Belgique. Les secteurs les plus touchés par ce scénario du pire seraient l’alimentation et les boissons, les services administratifs ainsi que le textile. Toujours selon cette analyse, 10.000 emplois et 0,6% de croissance s’évaporeraient en cas de Brexit "doux".

Le spectre du CETA

"L’incertitude demeure, et quelle que soit l’issue, elle aura des conséquences pour l’économie belge." Eric Dor Professeur à l'Ieseg

En Belgique, les autorités et les chambres de commerce tentent de préparer le secteur privé aux différentes perspectives post-Brexit. "L’Awex a organisé plusieurs séances d’information ces derniers mois à l’attention des entrepreneurs. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les douanes", explique David Thonon, attaché de l’Awex à Londres.

Pour faire face à toute hypothèse, le SPF Finances a lancé une procédure afin de recruter 386 douaniers. Un mouvement lancé l’hiver dernier, avant les multiples reports de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union, toujours pas entérinée à l’heure actuelle. "De manière générale, tout ce qui peut entraver les échanges n’est jamais une bonne chose d’un point de vue économique", conclut David Thonon.