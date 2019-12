Le crime presque parfait de Boris Johnson

La stratégie politique de Boris Johnson, couronnée vendredi avec le vote favorable des Communes sur l’accord conclu avec Bruxelles, s’avère être un véritable chef-d’œuvre d’opportunisme, de volontarisme et de machiavélisme.

Neuf jours après le succès électoral le plus éclatant pour le parti tory depuis l’époque thatchérienne, et au lendemain de l’acte parlementaire qui rend inéluctable ce que les eurosceptiques attendaient depuis trente ans, Boris Johnson est au zénith. Certains espèrent le voir rester au pouvoir dix ans.

Il faudra guetter leur analyse à la fin de la prochaine décennie, si le Royaume-Uni est démembré. La dynamique démographique est implacable et rend plus que plausible la réunification de l’Irlande et l’indépendance de l’Écosse. Si cela se produit, parler de "Britanniques" ne fera plus aucun sens. Les Brexiters seront brexités, à leur tour.

En attendant, tout sourit à Boris Johnson. Le plan élaboré avec son conseiller Dominic Cummings, dès l’hiver dernier, au moment où Theresa May voyait son accord s’enliser au Parlement, a fonctionné à merveille, sans doute même au-delà des espérances.

Un refus d’obstacle très stratégique

On ne saura peut-être jamais si Johnson avait déjà ce plan en tête, en juillet 2016, lorsqu’il a finalement renoncé à se porter candidat au leadership tory, qui donnait un accès direct à Downing Street. En tant que leader charismatique de la campagne victorieuse du "leave", la responsabilité d’assumer cette sortie britannique lui incombait.

A-t-il pressenti ces trois ans et demi de blocages? A-t-il préféré laisser Theresa May, une Première ministre "de devoir", accomplir les basses besognes? Son refus d’obstacle, très stratégique, était prévisible. Au lendemain du verdict, le 25 juin 2016, L’Echo anticipait l’esquive de Boris Johnson, en le décrivant comme "presque intimidé, presque gêné, comme surpris de son propre succès. Peut-être même inquiet de l’ampleur de la tâche à venir. D’ores et déjà dépassé par la difficulté du processus."

Johnson a préféré "jouer placé", en devenant le ministre des Affaires étrangères, et en évitant, là encore, de trop s’exposer au poste de ministre du Brexit, spécialement créé, et qui aurait dû lui revenir de droit.

À partir de son départ du Foreign office, à l’été 2018, Johnson et les eurosceptiques du parti tory, notamment ceux de l’influent European research group, ainsi que l’opposition travailliste, ont torpillé en continu Theresa May et son accord, conclu de haute lutte avec Bruxelles le 25 novembre suivant.

L’Irlande du Nord bradée

Un an plus tard, le regard porté sur ces intrigues politiques est forcément ironique: en rejetant ce premier accord qu’elle avait le pouvoir de valider, l’opposition travailliste a directement créé les conditions de la prise de pouvoir de Johnson –beaucoup plus droitier que Theresa May – et de la perte de ses bastions historiques dans le nord de l’Angleterre.