Le dernier espoir des Brexiters durs

Tous les scénarios restent techniquement possibles dans l'imbroglio du Brexit, du no-deal au second référendum en passant par un accord ressuscité de nulle part et finalement accepté.

Mais cela ne suffira sans doute pas à assurer le succès du troisième vote sur l’accord, la semaine prochaine. De nombreux brexiters durs du parti tory ont répété qu’ils ne voteraient pas pour cet accord qu’ils ont déjà rejeté deux fois. Or, la majorité conservatrice, qui ne repose que sur la présence complémentaire de dix députés nord-irlandais, est trop faible pour assurer un succès à l’accord de Theresa May, même en cas de ralliement massif de dernière minute.

Des eurosceptiques prêts à laisser Downing Street leur échapper ?

Les Brexiters durs pourraient trouver leur avantage à cette lecture très pessimiste de l’avis juridique , puisque leur priorité est la sortie de l’Union douanière, et que le rétablissement d’une frontière dure à la frontière irlandaise ne semble pas les inquiéter plus que ça, malgré les risques qu’elle ferait peser sur la paix obtenue en 1998.

May vers l'état de grâce?

Mais les eurosceptiques devront accepter une perte immédiate s'ils votent pour ce Brexit soft et que tous les Tories se rangent finalement derrière cet accord. Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg et leurs soutiens propulseraient ainsi Theresa May vers un état de grâce et la forte probabilité de la voir rester à Downing Street jusqu'aux prochaines élections de 2022.