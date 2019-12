Le dernier sondage avant les élections britanniques

L'ultime sondage avant les élections britanniques de ce jeudi donne une "petite majorité" aux conservateurs de Johnson. Mais un Parlement sans majorité reste possible.

Un Parlement sans majorité toujours possible

En raison de la marge d'erreur, l'institut précise que les conservateurs devraient in fine gagner entre 311 et 367 sièges au Parlement britannique, soulignant que ces prévisions "n'écartaient donc absolument pas le risque d'un Parlement sans majorité". "Dans l'état actuel des choses, il y a seulement 85 sièges dont la marge d'erreur est de 5% ou moins", explique le chercheur de Yougov Chris Curtis. Pour lui "le vote tactique et la récente tendance en faveur du Labour" peuvent tout changer.