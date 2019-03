Le discours de Theresa May met toute la pression sur l'UE

La Première ministre britannique Theresa May peaufine sa stratégie. Le temps presse: négociateurs britanniques et européens se trouvent dans une impasse à propos du backstop. Theresa May tente d'obtenir de la part de Bruxelles des garanties sur le caractère temporaire de ce "backstop" afin de convaincre le Parlement britannique d'adopter l'accord de Brexit.

Selon Downing Street, Theresa May dira également ce vendredi que son gouvernement reste "déterminé" à obtenir des "changements légalement contraignants" sur le passage de l'accord de divorce concernant le "filet de sécurité" irlandais, un dispositif de dernier recours imaginé pour éviter le retour à une frontière dure entre la République d'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Or les Européens ont exclu à maintes reprises de renégocier cet accord entériné par les 27 et Theresa May en novembre 2018.