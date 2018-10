Le flegme britannique s'empare du Conseil européen

On est à un fil de la rupture, restons calme et continuons de travailler. Alors que Theresa May se présente ce soir devant les dirigeants de l'Union, les négociations restent sur les rails, mais le train fonce dans le mur d'un "no deal".

Le sosie europhile de Boris Johnson manifestait ce mercredi au rond-point Schuman avec un petit groupe de Britanniques europhiles et un immuable mot d'ordre: "Keep calm and carry on." Pour eux, la négociation d'un Brexit "ordonné" va dans le mur et les Anglais doivent pouvoir appuyer sur le bouton "stop" grâce au second référendum qu'ils réclament à cor et à cri.

Theresa May vient au Conseil européen pour donner à ses 27 collègues des gages de sa bonne volonté et leur expliquer que plus de temps est nécessaire.

À des années lumières de ces considérations, leur Première ministre Theresa May venait elle aussi faire une immersion au coeur du quartier européen où se réunit pour trois jours le Conseil européen. Vraisemblablement pour donner à ses vingt-sept collègues des gages de sa bonne volonté et leur expliquer (au cas où ils l'ignoreraient) que plus de temps est nécessaire.

Les négociateurs du Brexit tentent de sceller un accord mutuellement acceptable sur les modalités du divorce, et ils semblaient y être quasiment parvenus ce weekend. Ils avaient en effet fait sauter au niveau technique le principal point de blocage: le "backstop" irlandais. Qu'est-ce à dire? Il s'agit d'une assurance, bétonnée juridiquement, qu'après la période de transition, il n'y aura pas de frontière physique entre l'Irlande européenne et l'Irlande du Nord.

Assurance ou réassurance

Dans l'esprit de la Commission, le "backstop" est donc le maintien de la plus petite des nations du Royaume-Uni au sein du marché unique européen. Londres avait accepté le principe en décembre dernier, mais est revenue sur sa position au moment de préciser la chose : un "backstop", oui, mais il doit être temporaire, tant il est inconcevable pour le gouvernement de Theresa May d'annoncer la création d'une frontière permanente sur son propre territoire.

Le serpent commence à se mordre la queue... Et l'objection est d'autant moins bien vécue côté européen qu'on considère que ce n'est pas la mer à boire : certains de ses États membres font déjà de facto cohabiter plusieurs zones douanières - la métropole espagnole et les Canaries, par exemple.

"Étendre la période de transition ne fait sens que s'il y a un appétit pour un backstop à deux niveaux."

Mais une piste a émergé vendredi pour sortir de l'ornière : on créerait une sorte de mécanisme de réassurance – tenez-vous bien : un "backstop du backstop". Les Européens acceptent de travailler sur l'idée d'une union douanière avec les Britanniques, mais vu l'issue incertaine de ce projet ils insistent pour que leur première idée soit appliquée en dernier ressort. Le problème, c'est que le joli montage est politiquement imbuvable pour Londres : le ministre du Brexit Dominic Raab est venu le signifier dimanche à Michel Barnier.

Voilà où on en est. Le négociateur en chef de l'Union a donné ce mercredi un gage de bonne volonté en proposant une prolongation de la période de transition durant laquelle le Royaume-Uni resterait arrimé à l'Union. Les négociateurs européens avaient décidé qu'elle durerait deux ans : en calquant le départ sur la fin du cadre financier européen, on faciliterait la tâche des comptables.

Michel Barnier est à présent prêt à se donner un an de plus. À son arrivée au Conseil européen, Theresa May n'a pas saisi la perche tendue. "Étendre la période de transition ne fait sens que s'il y a un appétit pour un backstop à deux niveaux", indique un diplomate de haut rang. Concevoir une union douanière euro-britannique prendra du temps.

Point de non-retour

La Première ministre britannique a demandé à s'exprimer devant ses collègues, qui se réunissaient mercredi soir pour un dîner consacré au Brexit. Allait-elle mettre une solution "créative" sur la table, comme le président du Conseil européen Donald Tusk le lui demandait? On s’attendait surtout à ce qu’elle réitère sa volonté de poursuivre la négociation.

"Elle a dit qu’en cas de rejet, ce serait au Parlement de prendre ses responsabilités. Est-ce que cela veut dire que Westminster peut prévoir un second référendum? Who knows?" Une source européenne

Un sommet extraordinaire pourrait alors être convoqué le mois prochain. Pour conclure, peut-être. Ou pour faire monter d’un cran supplémentaire la pression. Dans les milieux diplomatiques, on situe le point de non-retour à décembre : sans accord avant la fin de l’année, les Européens devraient prendre acte de l'échec et enclencher la machine d’un Brexit sans accord – "désordonné", pour parler Barnier.

Theresa May sera-t-elle plus en mesure en décembre qu’aujourd’hui de sceller un "deal" qui réunisse une majorité à Westminster? Rien n'est moins sûr. "Elle a dit qu’en cas de rejet, ce serait au Parlement de prendre ses responsabilités, observe une source européenne. Est-ce que cela veut dire que Westminster peut prévoir un second référendum? Who knows?"