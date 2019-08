Le gouvernement fédéral prépare les entreprises à un Brexit dur

L'horloge tourne: dans deux mois, sauf (nouveau) retournement de situation, le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne. Boris Johnson agitant le spectre d'une sortie sans accord, et donc d'un "Hard Brexit", le gouvernement fédéral entend préparer les entreprises belges au scénario du pire.

"La Belgique fourbit ses armes en vue du Brexit." C'est avec ce titre un tantinet belliqueux que s'ouvre la note du cabinet du ministre Ducarme expliquant les mesures prises pour protéger les entreprises belges dans le cas où Londres et les 27 ne seraient pas parvenus à un accord le jeudi 31 octobre prochain.

Une rupture radicale des relations avec le Royaume-Uni aurait un coût certain. Selon la note susmentionnée, il s'agissait en 2018 du quatrième importateur de produits belges (pour un montant de 31,5 milliards d'euros) et de notre sixième fournisseur de produits (17,8 milliards d'euros), soit une balance commerciale positive de 13,7 milliards d'euros en faveur de la Belgique .

Une batterie de mesures

" Le gouvernement en affaires courantes gère pleinement la problématique ", rétorque le ministre des PME et de l'Agriculture Denis Ducarme. Une batterie de mesures doit répondre aux écueils qui se dressent sur la route des entreprises belges en cas de "no deal".

Les contrôles sanitaires à l'importation et à l'exportation de produits agricoles constitueront un autre défi de taille . Pour les réaliser, 115 équivalents temps plein seront prêts dès le 31 octobre , prévient Denis Ducarme. Ils devront s'assurer que ces denrées soient conformes aux standards sanitaires de l'Union. Après avoir quitté l'Union, le Royaume-Uni aura la possibilité de négocier des accords de libre-échange avec des pays n’ayant pas les mêmes standards sanitaires que les 27. "Pas question de faire courir le moindre risque aux consommateurs belges", stipule la note.

Des aides européennes pour les secteurs les plus touchés

Un autre outil en place pour les entreprises est l'Impact Scan, opérationnel depuis 2018. Par cet instrument, une entreprise peut procéder à une auto-évaluation de son degré de préparation au Brexit et "connaître ses éventuels points faibles qui nécessitent davantage de préparation". Ce portail a déjà été utilisé près de 22.000 fois depuis son lancement.

Le ministre Ducarme rappelle enfin que la Commission a garanti que les secteurs agricoles les plus affectés dans le cas d'un "no deal" pourront faire appel à des aides financières européennes. "Une réunion avec les secteurs agricoles belges permettra prochainement d'évaluer leurs pertes et de faire le point sur les différents mécanismes de soutien susceptibles d’être mis en œuvre au niveau européen", ajoute-t-il.