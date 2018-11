Le jour le plus long de Theresa May

Parlementaires surchauffés, démissions au sein de son gouvernement… La Première ministre britannique a tenté de défendre sa stratégie.

Le cauchemar politico-médiatique de Theresa May n’a pas pris fin ce jeudi, mais il a forcément atteint un pic, avec une cascade d’épreuves que peu de chefs du gouvernement ont dû assumer dans l’histoire récente du pays. La tension a été forte tout au long de la journée, au fil des annonces des démissions au sein du gouvernement, qui ont confirmé que la validation de l’accord sur le Brexit avait surtout eu pour but d’éviter un chaos politique. Le repli de la livre sterling face à l’euro et au dollar a illustré cette nervosité.

Espoirs douchés

Une procédure de motion de défiance contre Theresa May a été lancée par l’un des leaders conservateurs.

Aux Communes, la confrontation de trois heures de Theresa May avec les leaders des différents partis ou mouvements a un peu plus douché les espoirs d’un vote favorable du Parlement, le mois prochain. Selon les différentes projections, une majorité de parlementaires, de tous les partis, devrait rejeter l’accord. Un sondage a indiqué que seuls 19% des Britanniques soutenaient l’accord .

La première démission a été celle de Shailesh Vara, secrétaire d’État à l’Irlande du Nord, qui avait voté pour le maintien en 2016. Elle a été suivie par celle de Dominic Raab, ministre du Brexit, qui avait succédé à David Davis l’été dernier. Celui-ci a critiqué le régime réglementaire proposé pour l’Irlande du Nord, très proche de celui de l’Union européenne, et qui représenterait une "menace on ne peut plus réelle pour l’intégrité du Royaume-Uni". Raab a également indiqué qu’il ne pouvait pas soutenir "l’existence d’un arrangement sur le filet de sécurité à la frontière irlandaise avec un droit de veto de l’UE sur toute volonté britannique d’en sortir".

Trois autres démissions ont été annoncées dans la foulée, notamment celle de la ministre du Travail Esther McVey.

Le refus de Gove

Theresa May n’a pas réussi à convaincre Michael Gove, coleader de la campagne référendaire pro-Brexit et actuel ministre de l’Environnement, d’endosser le rôle de ministre du Brexit. Celui-ci réclamait notamment la possibilité de renégocier l’accord conclu mardi avec l’UE et de repousser le sommet prévu à Bruxelles le 25 novembre.

Le profil du futur ministre du Brexit sera essentiel, non plus pour assumer un bras de fer avec l’UE, mais bien pour tenter de réparer ce qui semble irréparable avec les hard brexiters du parti.

Ces derniers, qui ont perdu une bonne partie de leur influence après la série de démissions de la réunion de Chequers, début juillet, semblent avoir atteint un point de non-retour. Ils se préparent désormais à prendre d’assaut le pouvoir à Downing Street.

L’un des principaux leaders du parti conservateur, Jacob Rees-Mogg, sorte d’antithèse de l’impétueux Boris Johnson, mais avec des idées proches, a lancé une procédure visant à renverser Theresa May dès que possible, en tout cas avant le vote du Parlement, qui pourrait avoir lieu le 18 décembre. Le chef du file du groupe eurosceptique ERG (European Research Group) a écrit une lettre appelant à déposer une motion de défiance au parlement. 48 députés conservateurs (sur 315 au Parlement) sont nécessaires et devraient répondre favorablement.

Un second référendum?

Une courte majorité de 158 députés conservateurs suffirait ensuite à redistribuer les cartes et à mettre les hard Brexiters au cœur du jeu. Au-delà de l’éventualité du remplacement de Theresa May à Downing Street, les députés devront envisager la possibilité d’un Brexit sans accord et chaotique, les négociations avec l’UE étant vouées à se durcir considérablement, voire à rompre définitivement, avec un Rees-Mogg ou un Johnson au pouvoir.

Vue en plein écran ©AFP

Interrogée par la presse sur une éventuelle motion de défiance, May a botté en touche: "Le leadership consiste à prendre les bonnes décisions, pas les plus simples." Elle a de nouveau rejeté l’hypothèse d’un second référendum, qu’elle semblait pourtant avoir suggéré de façon subliminale dans son discours de la veille.