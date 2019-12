Le numéro 2 de la Commission écrit une lettre d'amour au Royaume-Uni

Le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a écrit ce jeudi une lettre d’amour au Royaume-Uni, ponctuée d’une promesse d’accueil chaleureux si le pays décidait un jour de revenir dans l’Union européenne. "Je te connais, écrit le Néerlandais de 58 ans dans "The Guardian", après avoir rappelé l’immersion culturelle britannique dans laquelle ont baigné ses jeunes années, notamment au collège britannique Saint George à Rome. Et je t’aime. Pour qui tu es et ce que tu m’as donné. Je suis comme un vieil amant. Je connais tes forces et tes faiblesses. Je sais que tu peux être généreux mais pingre aussi. Je sais que tu te crois unique et différent. Et bien sûr, tu l’es à bien des égards, mais peut-être moins que tu ne le penses."