Le plus incertain reste à venir pour la City de Londres

Les marchés ne sont pas pour autant débarrassés des tracas. Le gouvernement britannique va pouvoir à présent réactiver le dossier du divorce de la Grande-Bretagne d’avec l’Union européenne. Ce Brexit est prévu pour le 31 octobre. S’ouvrira avec lui une nouvelle période plus incertaine encore, pour la City de Londres. On le sait, les marchés n’aiment pas beaucoup cela. On peut donc prévoir que les temps resteront difficiles pour les investisseurs.

La livre résiste tant bien que mal

Mais ces quelques signaux positifs ne suffiront pas à ramener une fois pour toutes la sérénité parmi les investisseurs. Le doute en raison d’un manque de visibilité, voire le pessimisme, restent les sentiments qui dominent dans les commentaires émis par les analystes et les stratégistes. À l’instar de ceux de Morgan Stanley rappelant que "la livre sterling subit une pression à la vente depuis que Theresa May s’est retirée de la position de leader de son parti, laissant aux marchés de plus en plus d’inquiétudes de voir le Royaume-Uni se diriger vers un Brexit plus dur. Si ce scénario se concrétisait, la devise britannique pourrait chuter jusqu’à 1-1,10 dollar."