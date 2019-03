Le procureur général britannique signe le probable arrêt de mort de l'accord du Brexit

Pour le procureur général britannique, les risques juridiques du filet de sécurité irlandais dans l'accord de divorce avec l'UE restent "inchangés". Une mauvaise nouvelle donc pour la Première ministre Theresa May puisque les députés avaient massivement rejeté l'accord le 15 janvier à cause de ce filet de sécurité.

Selon le procureur général britannique Geoffrey Cox, dont l'avis est considéré comme crucial avant le vote des députés en faveur ou non de l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne, le "risque juridique" du backstop est "inchangé". Une mauvaise nouvelle pour la Première ministre puisque la position de ce brexiter convaincu avait donné les arguments pour le premier rejet de l'accord de divorce par les élus britanniques le 15 janvier.

"La Première ministre et moi-même sommes convenus d'un instrument juridique contraignant précisant la nature du backstop", avait expliqué Jean-Claude Juncker lors d'une conférence de presse lundi à Strasbourg après une rencontre avec Theresa May. "Je persiste et signe sur cet accord pour mon pays, nous regagnons le contrôle sur notre législation", a déclaré de son côté Theresa May, "nous devons avoir l'assurance qu'il n'y aura jamais de frontière dure avec l'Irlande", mais "des changements juridiquement contraignants étaient nécessaire. L'accord (de ce soir) signifie que l'UE ne pourra pas agir de manière à imposer le backstop de manière indéfinie".