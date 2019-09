Le temps presse pour Boris Johnson

Après avoir suivi à la lettre un plan machiavélique mais astucieux pendant ses six premières semaines à Downing Street, Boris Johnson a subi en une semaine ce que Theresa May n’avait pas subi en six mois, lors de la phase aiguë du Brexit. La démission de son frère cadet, Jo, de ses fonctions de secrétaire d’État et de député tory en dit long sur l’effondrement de la confiance autour du Premier ministre. Tenace, il dit toujours pouvoir obtenir un accord avec l’UE, sans filet de sécurité à la frontière irlandaise et affirme préférer "être mort dans un fossé" plutôt que demander une extension.