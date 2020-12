Le temps suspendu du Brexit

Les négociations de l'après-Brexit une nouvelle fois ajournées.

S’il est une phrase que l’on retiendra du répertoire anglais de Michel Barnier c’est celle-ci: The clock is ticking. Tout au long des négociations du Brexit, et désormais de celles sur la future relation entre le Royaume-Uni et l’Union, le négociateur en chef européen a invoqué le tic-tac de l’horloge comme un mantra pour presser les Britanniques vers la conclusion. C’est que signer un accord n’est pas la fin de l’histoire, encore faut-il que le traité entre en vigueur à temps pour éviter le cliff hedge, cette fameuse rupture que personne ne souhaite. Boris Johnson ayant fixé le largage des amarres au 1er janvier 2021, l'aboutissement de la négociation devait donc avoir lieu mi-octobre. On l’a repoussé à début novembre – allons, fin novembre ce devrait encore être jouable. Rien n’est advenu.

Dans trois semaines, la période de transition prendra fin, et sans accord les murs de l’OMC se dresseront en travers de la Manche.

Pourtant, on n'entend plus invoquer la sinistre pendule. Dans ce qui devrait être la dernière ligne droite – jusqu’où nous mènera-t-elle ? – la Commission européenne se montre même étonnamment ouverte: elle continue de négocier pour assurer un résultat qui corresponde aux intérêts de l'Union, «et le reste suivra».

Has the clock stopped ticking ? On dirait bien, à l’heure où Ursula von der Leyen et Boris Johnson demandent à leurs équipes de préparer «un aperçu des divergences restantes» à discuter «lors d’une réunion physique dans les prochains jours». Réunion de la dernière chance, bien sûr.

Dernière chance pour Boris Johnson de tirer son épingle du jeu à qui joue perd ? Soit il y a un accord substantiel et les Britanniques s'apercevront que la rupture avec l’Union n’est pas aussi nette qu’il l’avait prétendu. Soit il n'y a pas d'accord, et ils constateront vite l’ampleur des dégâts. Soit encore il y a un entre-deux: un accord pour ne pas faire grand-chose, ou pour le faire plus tard - politiquement invendable.