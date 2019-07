Les 5 dates clés du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson

Aucune avancée majeure ne devrait sortir de ce sommet des sept économies les plus puissantes. Mais il donnera le ton de l’année à venir, ainsi qu’une photographie des nouveaux rapports de forces occidentaux. Avec d’un côté, l’isolationnisme débridé incarné par Donald Trump et Boris Johnson, de l’autre le multilatéralisme classique d’Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le départ de Theresa May fait désormais clairement pencher la balance du côté de Trump.