Les 5 scénarios après la démission de Theresa May

Boris Johnson, dans le sillon de Trump

L’ancien chef de la diplomatie britannique, partisan résolu du Brexit, est le grand favori pour succéder à Theresa May.

Coutumier des déclarations à l’emporte-pièce et de la politique à la hussarde, le grand favori à la succession de Theresa May sera partisan, par principe, d’une ligne dure dans les négociations. Lors de sa première conférence de presse après l’annonce de la démission de May, depuis la Suisse, Johnson a d’ailleurs confirmé que le Royaume-Uni allait quitter l’UE le 31 octobre. "Avec un accord ou sans accord." Le nouveau duel avec l’UE a déjà commencé…

Sa seule expérience gouvernementale a été aux affaires étrangères entre 2016 et 2018, durant la première phase du Brexit, et jusqu’au tournant de Chequers, où Theresa May a opté pour un accord de compromis avec l’Union européenne. Auparavant, Johnson avait été maire de Londres, un rôle de super-VRP taillé sur-mesure pour celui qui a su jouer de son image de bouffon sympathique, jusqu’à ce que son destin politique devienne sérieux.

Déjà, chacun de ses gestes et propos est scruté à la loupe. Son attitude entre le 3 et le 5 juin, pendant la visite d’Etat de Donald Trump, le sera particulièrement. Le mois dernier, l’organisation d’un dîner entre les deux hommes était à l’étude. Les deux parties hésitaient, soucieuses de ne pas humilier Theresa May, et à travers elle le gouvernement britannique. Leur poignée de mains publique pourrait finalement être l’occasion d’envoyer un message fort au monde occidental: les isolationnistes creusent l’écart.

L’occupant de la Maison-Blanche, qui a très souvent tweeté en faveur du Brexit, y compris pendant l’enlisement du processus, n’a pas fait mystère de ses faveurs à Boris Johnson, en affirmant bien avant la chute de May qu’il ferait "un grand Premier ministre".

De son côté, après avoir tenu dans un premier temps des propos très sévères vis-à-vis de Trump lorsque celui-ci n’était pas encore président des Etats-Unis, Boris Johnson a su tourner casaque à temps. L’ambassadeur américain à Londres a d’ailleurs assuré l’an dernier que "Boris Johnson est un ami du Président", et que les deux hommes entretiennent "une relation chaleureuse et étroite".