Les Vingt-Sept n'auront pas le choix d'accepter un report du Brexit

Dans une lettre adressée au président du Conseil européen Donald Tusk, la Première ministre insiste sur la demande de report du Brexit au 30 juin. Cette date a été refusée par l’UE lors du sommet du 21 mars, mais May s’engage cette fois à organiser des élections européennes si l’accord de retrait n’est pas ratifié d’ici le 23 mai. Alors que Donald Tusk serait sur le point de proposer formellement une "flextension" d’une durée maximale de douze mois, le spectre d’un Brexit sans accord le 12 avril s’évapore.

Hâtivement donnée morte politiquement après l’annonce de sa démission conditionnée à un vote sur son accord, Theresa May a spectaculairement renversé la vapeur. Certes, elle n’est toujours pas parvenue à faire voter son accord, et décidément rien n’indique qu’elle y parviendra avant le 12 avril. Mais en une semaine, elle a réussi à mettre en sourdine la grande moitié eurosceptique du parti tory et à placer dans un certain embarras le parti travailliste. Les Brexiters durs n’ont plus voix au chapitre, alors que le leader du Labour, Jeremy Corbyn, est pris au piège d’une négociation avec Downing Street où il doit choisir entre le maintien impossible d’une union douanière et un référendum de confirmation demandé par au moins 80 députés.

Cette clarification permet aujourd’hui à Theresa May d’être en position de force dans les négociations avec l’Union européenne. La lettre envoyée ce vendredi au président du Conseil européen Donald Tusk devrait lui permettre d’obtenir ce qu’elle recherchait depuis plusieurs semaines: un report du Brexit au-delà du 12 avril sans validation de l’accord de retrait au Parlement.

Dans cette lettre de trois pages, la Première ministre insiste sur sa demande d’extension de l’article 50 au 30 juin 2019, qui a pourtant été refusée par les dirigeants européens il y a deux semaines.

Ceux-ci avaient accordé un report jusqu’au 12 avril en cas de non-validation de l’accord, ou jusqu’au 22 mai en cas de validation de l’accord. Ils accordaient implicitement une plus longue extension en cas de non-validation de l’accord, en indiquant que le Royaume-Uni serait tenu d’organiser des élections européennes s’il était toujours membre de l’UE entre le 23 et le 26 mai, date du scrutin dans les différents pays.

Pas vraiment le choix...

Les Vingt-Sept n’auront guère d’autre choix que d’accepter un report – au 30 juin ou plus tard -, bien que les exigences formulées vigoureusement par MM. Barnier, Juncker ou Macron ces derniers jours – en l’occurrence un vote sur l’accord de retrait, ou au minimum un projet tangible de sortie de crise - ne soient pas remplies.

Dans sa lettre, Theresa May rappelle les "efforts considérables des membres du parlement et du gouvernement" pour trouver une majorité à telle ou telle solution. Depuis le sommet du 21 mars, pas moins de 13 votes portant sur une solution de sortie de crise – parmi lesquelles le troisième vote sur l’accord – ont été organisés depuis aux Communes. Aucun n’a abouti à une majorité. La seule majorité qui a été trouvée sur le Brexit depuis le début de l’année concerne le rejet du non-accord.

Theresa May a par ailleurs clarifié son positionnement en tant que principale interlocutrice du Royaume-Uni à Bruxelles: il ne fait plus de doute, désormais, qu’elle agit désormais en tant que chef du gouvernement et non plus en tant que missionnaire des eurosceptiques tory. Le fait qu’elle négocie avec le Labour depuis mercredi signifie que l’une de ses fameuses lignes rouges – la sortie de l’union douanière - n’est plus aussi importante à ses yeux. Une lettre de proposition de vote sur un référendum de confirmation, à l’adresse de Jeremy Corbyn, est par ailleurs en préparation. Elle s’engage aussi à suivre les éventuels votes majoritaires des Communes sur les futures relations commerciales avec l’UE.

Son évolution la plus importante est bien son engagement à organiser des élections européennes si l’accord de retrait n’est pas ratifié d’ici le 22 mai. Obtiendra-t-elle la date de sortie du 30 juin?

Cela ne changera pas grand-chose pour les Tories, qui rejettent avant tout la participation britannique aux élections européennes. Une plus longue extension serait presque préférable à leurs yeux, puisque May a indiqué qu’elle n’était "pas préparée, en tant que Première ministre", à une longue extension.

Tusk propose une "flextension"

Les Européens pourraient également être tentés de lui accorder ce court délai pour s’assurer qu’elle reste en poste et ne soit pas remplacée par un Brexiter dur qui redistribuerait toutes les cartes, avec un risque réel de Brexit dur.

Voir l’UE refuser cette extension serait également la conséquence d’un conflit entre les positions dures de Barnier, Juncker et Macron et les positions souples de Merkel et Tusk. Le front uni affiché depuis le référendum du 23 juin 2016 s’est clairement fissuré ces derniers jours, avec des positions dissemblables, voire opposées. Cela n’a pas eu de conséquences, puisque cet alternance du chaud et du froid a permis de mettre la pression sur les Britanniques tout en gardant les discussions ouvertes.

Mais ces désaccords devront être réglés lors de la prochaine grande décision, mercredi prochain.