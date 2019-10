Les anti-Brexit n'ont pas dit leur dernier mot

Amendement sur l’Union douanière

Mais, cette phase sera sans doute la plus compliquée pour les Brexiters. L’opposition va pouvoir amender les textes à l’envi , en essayant, par exemple, de maintenir le Royaume-Uni dans l’Union douanière . Si elle est y parvient, l’accord conclu la semaine dernière sera vidé de sa substance. Celui-ci n’ayant pas été encore voté solennellement, il n’a qu’une légitimité relative, et peut donc être retravaillé à l’infini, sous réserve de validation par le Parlement européen.

Les chances d’amendement favorable au maintien dans l’Union douanière sont réelles. L’hiver dernier, un amendement similaire avait été rejeté par le Parlement, mais de trois voix seulement , et avec 89 abstentions. L’ensemble du Scottish National Party s’était abstenu, de même que le Green Party, quelques libéraux-démocrates et quelques travaillistes. Or, s’ils votent, tous ces députés choisiront le maintien dans l’Union douanière.

Question de survie pour le DUP

La lutte de l’opposition pour retarder le processus du Brexit est autant, sinon plus, motivée par des fins purement politiciennes que par la volonté de rester dans l’UE. L’accomplissement du Brexit sera une véritable catastrophe pour le Labour, le LibDem et le DUP nord-irlandais , dont la survie est tellement menacée qu'il est maintenant clairement dans le camp adverse, celui des remainers.

L’UE dans une situation burlesque

L’Union européenne (UE) n’a pas encore formellement accepté d’offrir une extension. Pour l’instant, si les choses restent en l’état, le Royaume-Uni sortira de l’UE sans accord dans dix jours et quelques heures. Il est possible qu’elle retarde l’acceptation de l’extension si elle sent que les Communes veulent saper le processus du Brexit. C’est d’ailleurs ce que Boris Johnson attend d’elle. Personne ne doute qu’elle accordera l’extension le 31 octobre au plus tard, mais il est possible qu’elle joue la montre pour faire pression sur les députés.