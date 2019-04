Les députés britanniques étudient des scénarios alternatifs de sortie de l'UE

Les députés britanniques doivent tentent de trouver, ce lundi, une alternative au Brexit de Theresa May.

Nouvelle semaine cruciale pour le Brexit. Les députés britanniques vont tenter, ce lundi, de trouver une alternative au Brexit négocié par leur Première ministre Theresa May. Ils pourraient se diriger vers un divorce "plus doux" avec l'UE.

Comment s'y retrouver dans l'imbroglio du Brexit? Toutes les infos et analyses dans notre dossier spécial >

De son côté, Theresa May envisageait samedi de soumettre une 4e fois aux députés son accord de retrait afin d'éviter une sortie de l'UE sans accord le 12 avril. Pour rappel, l'accord en question a déjà été rejeté une troisième fois par les députés par 344 voix contre 286 vendredi, bien que la marge soit plus faible que lors des deux premiers votes.

Ce lundi, les députés vont donc voter sur un nombre réduit d'options dans le but de dégager une majorité sur un projet et de trouver une solution à l'impasse actuelle. Le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne le 29 mars, mais cette sortie a dû être repoussée, faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Theresa May avec l'UE.