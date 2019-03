Les députés britanniques ont la main et vont tenter d'imposer leur vision à Theresa May

Après avoir pris le contrôle du processus du Brexit, les députés britanniques vont se prononcer sur une série de votes indicatifs, allant d’un Brexit plus soft à une abrogation. Theresa May aura la possibilité d’ignorer le résultat du vote majoritaire… à ses risques et périls.

Trente-six heures après avoir voté une motion leur permettant de prendre le contrôle de l’agenda parlementaire pour une journée, les députés vont indiquer ce mercredi soir au gouvernement leurs préférences pour la suite du processus du Brexit. Six ou sept votes indicatifs pourraient être présentés, selon des modalités qui seront déterminées en début d’après-midi. Parmi les possibilités, un Brexit plus soft avec maintien dans l’Union douanière et le marché unique, l’accord de May, une abrogation du Brexit, le Brexit sans accord ou encore le second référendum.

La plupart de ces options ont déjà été présentées au Parlement, et ont toutes été rejetées. La nouveauté, c’est que pour la première fois, elles seront alignées sur une même liste. Suffisant pour dégager une majorité? Tout dépendra du modus operandi, par exemple de l’ordre de présentation de chaque option. Le fait qu’il s’agisse d’une liste à choix multiples sera de nature à désinhiber les députés, sans garantie de résultat probant. Un ordre de préférence pourrait également être appliqué.

Le gouvernement hésite encore sur la nécessité ou non de donner des consignes de vote. Comme en temps normal, le vote sera public. Un second scrutin pourrait être convoqué lundi prochain pour préciser le choix des députés, s’il n’est pas suffisamment clair.

Déblocage peu probable

Ces votes indicatifs risquent de ne pas être suffisants pour débloquer la situation et permettre au Parlement de présenter un projet cohérent à Bruxelles, d’ici le 12 avril.

Trois obstacles demeurent:

Les Communes sont profondément divisées, y compris au sein des partis, et ces votes risquent de refléter leur indécision.

Theresa May ne sera pas tenue de respecter le résultat de ce vote indicatif, à plus forte raison si aucune majorité claire ne se dégage.

Même si une majorité apparaît et que Theresa May valide l’option préférée par le Parlement, un long report pourrait être nécessaire, ce qui impliquera une humiliante participation aux élections européennes.

Avant ces votes, Theresa May doit de nouveau rencontrer les Brexiters durs du 1922 Commitee, groupe parlementaire des députés d’arrière-ban, pour promouvoir encore et encore son accord, qui pourrait une troisième fois être présenté ce jeudi ou ce vendredi. Plusieurs Brexiters durs du parti tory, dont Jacob Rees-Mogg et Boris Johnson, ont laissé entendre qu’ils étaient prêts à voter pour cet accord à la condition expresse que Theresa May démissionne. Mais ils restent dépendants du bon vouloir des dix députés du DUP.

Les Nord-Irlandais continuent d’optimiser l’influence disproportionnée que leur a donnée Theresa May après les élections générales de 2017, lorsqu’elle a dû former une très courte majorité conservatrice. Ils ont de nouveau signalé ce mardi qu’ils ne voteraient pas cette accord, affirmant même préférer un report d’un an. "C’est une meilleure stratégie que de se laisser volontairement enfermer dans la prison de l’accord de retrait, avec la clef de la cellule dans la poche de Michel Barnier", a indiqué le porte-parole Sammy Wilson.