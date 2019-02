Les médicaments britanniques stockés en Belgique

Les autorités britanniques poursuivent leurs préparatifs en vue du Brexit; et ce alors que le dossier évolue actuellement dans le flou le plus total. Selon "The Guardian", le focus a été mis sur un "plan b" pour éviter une pénurie de l'approvisionnement des médicaments et du matériel médical en cas de Brexit sans accord entre l'Europe et le Royaume-Uni et donc la fermeture des voies traditionnelles d'importation.